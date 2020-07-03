ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 July, 2020

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الجمعة بمقر المجلس بمدينة طرابلس وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حيث جرت محادثات بين الجانبين حضرها الوفد المرافق ويضم رئيس الأركان العامة الفريق أول ياشار غولار، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، وعدد من القيادات العسكرية التركية، وحضر المحادثات عن الجانب الليبي كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الشريف، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي.

وتناولت المحادثات مستجدات الاوضاع في ليبيا، كما تطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين الشقيقين.