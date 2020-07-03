المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب: عقيلة صالح بحث في موسكو آليات إيقاف القتال وتنفيذ “إعلان القاهرة”

أجرى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، محادثات في موسكو مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي وبحثا آليات إيقاف القتال وتنفيذ مقررات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

وقال حميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن لافروف أكد أن إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين ممكن أن يكونا قاعدة لحوار ليبي – ليبي.

ونقل الصافي عن لافروف قوله إن “روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية” وأن “روسيا ستستأنف عمل سفارتها في ليبيا من تونس مع فتح قنصلية في بنغازي”.

بدوره أكد رئيس مجلس النواب على شرعية مجلس النواب الجسم الشرعي المنتخب الوحيد في البلاد، وقدم إحاطة لوزارة الخارجية الروسية حول الانتهاكات التي ارتكبها الرئاسي في طرابلس بدءا بالاتفاقية الفاقدة للقيمة القانونية مع تركيا، إلى اختراقات اتفاق ما يعرف بالصخيرات.

وأكد صالح أن مدة المجلس الرئاسي انتهت منذ فترة، وأن هناك 4 من أعضاء الرئاسي قدموا استقالتهم، وأن من يحكم في الرئاسي حاليا هو القرار التركي، بحسب الصافي الذي يرافق المستشار عقيلة صالح في زيارته الرسمية لموسكو.

وحضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج الذي طالب بدوره بتفعيل بعض الاتفاقات مع الجانب الروسي بحسب الصافي.

وفي السياق ذاته، أوضح الصافي أن فطالمستشار عقيلة صالح أجرى محادثات مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، مستعرضا خلالها تطورات الوضع في ليبيا وضرورة إيقاف القتال وبدء الحوار السياسي.

وشدد المستشار عقيلة صالح بحسب الصافي على أن حكومة الوفاق غير قانونية وأنها لم تنل الثقة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية ماحدث في ليبيا لأنه اعترف بها رغم ذلك.

وقال فخامة المستشار عقيلة صالح إن المجتمع الدولي فرض حالة اقتتال في ليبيا عبر منحه الشرعية لجسم غير منتخب، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي عجز عن تحقيق النقاط المتفق عليها، وأن ولاية وصلاحية المجلس الرئاسي انتهتا منذ مدة طويلة.

وأضاف أن حكومة الرئاسي الحالية غير شرعية، وأن الاتفاق السياسي ينص على انسحاب المجموعات المسلحة من المدن، لكن الميليشيات أحكمت قبضتها على حكومة الوفاق، منددا بعبث الميليشيات بمصرف ليبيا المركزي.

بدورها أكدت رئيس مجلس الاتحاد الروسي على أهمية الدور الذي يلعبه المستشار عقيلة صالح كرئيس للبرلمان في الدفع بحل الأزمة الليبية