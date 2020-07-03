«المشري» لـ«خلوصي آكار»: أشكركم لموقفكم الثابت ودعمنا في ليبيا

استقبل رئيس “مجلس الدولة” خالد المشري، اليوم الجمعة، وفدا تركيا رفيع المستوى يترأسه وزير الدفاع التركي خلوصي آكار” رفقة رئيس الأركان التركي “يشار غولر” وقائد التعاون والأمن والدفاع “عماد متين غوراك”، واللواء بوزارة الدفاع التركية “غوسل كاهيا” والمستشار العسكري البحري لمكتب وزير الدفاع التركي العقيد “زكي أكتورك” والسفير التركي لدى ليبيا “سرحات آكسن”، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لـ”المجلس” إن الجانبين بحثا “تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، وشكر المشري الحكومة التركية على موقفها الثابت بدعمها للشرعية في ليبيا، كما أكد الطرفان على استمرار التعاون المشترك بين البلدين للوصول إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا وتحقيق الاستقرار” بحسب البيان.