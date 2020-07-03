إيطاليا منحت تمويل سري لرؤساء بلديات وقبائل في ليبيا

كشف تقرير إيطالي عن وصول 18 مليون يورو من دافعي الضرائب الإيطاليين، بدءًا من عام 2017، إلى السلطات المحلية الليبية، وذلك “إلى حد كبير في أيدي العشائر والميليشيات” بعد تفاوض إيطاليا وحصولها على انخفاض في مغادرة أعداد المهاجرين من السواحل الليبية.

وقالت صحيفة “أفينيري” الإيطالية إنها حصلت على الوثائق السرية بشأن المفاوضات بين الليبيين والمسؤولين الإيطاليين”. فيما توجد شارة الدبلوماسية الإيطالية على كل صفحة من الملف، بينما لم ترد الخارجية على طلب التعليق سواء بالتأكيد أو الرفض.

وأطلق عليها “مشاريع البلديات الليبية”، وكان من المفترض أن تعزز الأموال هذه النظام المدرسي، وتحسن النفايات وتسهل توزيع مياه الشرب وحالة المستشفيات.

وتشير قراءة الصفحات إلى أنه لم يكن من السهل إجراء مفاوضات، وذكر التقرير أن روما قدمت أكثر من 450 مليون يورو منها مائة من بروكسل، وذلك في شكل مساعدات ومعدات وقوارب دورية.

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