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السراج يبحث مع وفد عسكري تركي بناء القدرات الأمنية والدفاعية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 – متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الجمعة في طرابلس، مع وفد تركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي أكار، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وتناولت المحادثات بين الطرفين مستجدات الأوضاع في ليبيا، كما تطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين الشقيقين.

واستقبل السراج الوفد الذي تكون من رئيس الأركان العامة الفريق أول ياشار غولار، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، وعدد من القيادات العسكرية التركية، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وحضر المحادثات عن الجانب الليبي كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الشريف، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي.

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  • الان السراج لا يملك حق التوقيع على اى اتفاقيات منفردا حسب اتفاقية الصخيرات يجب الحصول على توقيع جميع اعضاء المجلس الرئاسى التسعة ثم موافقة البرلمان بنصاب قانونى وبالتالى اى اتفاف يمسحوا به مؤخترتهم فهو والعدم سواء

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  • السراج يقول لاردوغان شبيك لبيك نيك براحتك نيك انا الدجاجة وانت الديك وكل الخوان تحت رجليه …

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  • وصول وفد ليبي سري من ضباط عسكريين متقاعدين ومهندسين عسكريين ليبيين من قباءل جنوب الصحراء الليبية للاشراف على عملية التسليح التقنية التي تعمل عليها الحكومة الوفاق الليبية والعمل الامني والاستخباراتي للحرص على المصداقية وعدم تسريب اي معلومات عن الوضع الامني لجهات خارجية تتعلق بالوضع الامن الاستراتيجي للمناطق في الجهة الغربية والجنوبية والحدودية الليبية :

    رد

  • الامن الحدودي الليبي _ سيارات القوة العسكرية الصاعقة _ الرملة الحمراء *
    – وصول وفد ليبي سري من ضباط عسكريين متقاعدين ومهندسين عسكريين ليبيين من قباءل جنوب الصحراء الليبية للاشراف على عملية التسليح التقنية التي تعمل عليها الحكومة الوفاق الليبية والعمل الامني والاستخباراتي للحرص على المصداقية وعدم تسريب اي معلومات عن الوضع الامني لجهات خارجية تتعلق بالوضع الامن الاستراتيجي للمناطق في الجهة الغربية والجنوبية والحدودية الليبية.

    رد