العريبي: المبادرة المصرية قضت على حلم أردوغان في السيطرة على ليبيا

قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب”عيسى العريبي”، اليوم الجمعة، إن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية و مبادرة رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” عائقان أمام حلم الرئيس التركي”رجب طيب أردوغان” في السيطرة على ليبيا.

وأضاف العريبي في تصريح صحفي،إن المبادرة المصرية جاءت دعمًا لمبادرة عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية وإنهاء حالة الصراع في ليبيا.

وأكد العريبي، أن تركيا تريد السيطرة على منطقة خليج السدرة الغنية بالنفط، مشيراً إلى أن مبادرة صالح قضت على حلم أردوغان لأنها تحظي بدعم دولي ومحلي.

