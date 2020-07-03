موسكو تبحث مستقبل ليبيا مع عقيلة صالح فهل تخلت عن حفتر؟ – فيديو

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يستقبل عقيلة صالح ويعلن أن بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا لكن القائم بالأعمال سيكون مقره في تونس المجاورة مؤقتا.
تعليقات
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قناة خرفانية ساذجة فهى جاهلة لان عقيلة صالح القائد الاعلى للجيش الوطنى وهو اعلى شخصية منتخبة فى البلاد ومعترف به دوليا ويمكنه اقناع العالم بانه اعلى سلطة تنفيذية وتشريعية اما المشير خليفة حفتر فهو رئيس ليبيا من خلال الصندوق الانتخابى ومن اول جولة رغم انف الاخوان والاردوغان فهو من يملك السيطرة على النفط والثروة داخل المنطقة الخضراء المؤمنة ومن يتخطى الخط الاحمر حمار نافق يامنافق
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قمة التخلف العقلى فالمشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار نن مجلس نواب الشعب بنصاب قانونى اثناء صلاحية البرلمان ولا يمكن لاحد عزله الا بقرار من مجلس النواب المنتخب بدون اى جدل اى البرلمان الجديد القادم بينما لا شرعية لكل الاجسام الاخرى عليها خلاف
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المشير خليفة حفتر جاء بطريقة ديمقراطية ولم يغتصب السلطة دون ارادة الشعب الذى رفضه مثل السراج وعصابته من حريم السلطان
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