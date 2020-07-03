موسكو تبحث مستقبل ليبيا مع عقيلة صالح فهل تخلت عن حفتر؟ – فيديو

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يستقبل عقيلة صالح ويعلن أن بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا لكن القائم بالأعمال سيكون مقره في تونس المجاورة مؤقتا.

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