قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، الجمعة،

إن دعوة رئيس المجلس، عقيلة صالح، لزيارة روسيا تأتي في إطار التأكيد المطلق والتام

على شرعية مجلس النواب المتمثلة في رئيس مجلس النواب الذي يعد هو الممثل الشرعي لليبيا.

وأضاف الصافي في تصريح له أن هذا التأكيد سيعزز من عمل مجلس

النواب والعمل الدبلوماسي الذي يقوم به خلال تلك الفترة.

وتابع الصافي أنه تم التأكيد خلال زيارة صالح لروسيا على

الشراكة والأهداف الواحدة في دحر الإرهاب، بالإضافة للدعم الواضح لإعلان القاهرة والاتجاه

نحو الحل السلمي السياسي.

وكان صالح قد وصل، أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو،

في زيارة رسمية، تعد الثانية خلال أقل من شهر، والتقى عددًا من المسؤولين الروس لبحث

الأزمة الليبية وجهود العودة إلى العملية السياسية.

The post الصافي: عقيلة صالح هو الممثل الشرعي لليبيا وزيارته لروسيا تؤكد ذلك appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24