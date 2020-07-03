“المرصد السوري”:  المرتزقة السوريون يجددون عقودهم لتقاضى مستحقاتهم ويعودن إلى ليبيا مرة أخرى

كشف مدير رامي عبد الرحمن “المرصد السوري”، خلال لقاءه بقناة 218 الليبية، أن أعداد المرتزقة السوريين فى ليبيا الذين يرسلهم رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، فى تزايد مستمر، وقد وصل عددهم إلى 15 الفا، كما أن العائدون من المعارك يجددون عقودهم للعودة مرة ثانية.

وأضاف مدير المرصد السوري، أن المرتزقة السوريين هم رأس الحربة في القتال فى ليبيا، يعتبر الـ2000 دولار التي يتقاضاها المرتزق مبلغا كبيرا داخل سورية، تزامنا مع انهيار العملة السورية، مشيرا إلى أن تركيا تواصل إرسال مرتزقتها من الفصائل السورية الموالية لها، للمشاركة في القتال الدائر بليبيا.

وتابع، رصد المرصد إرسال دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، بالتزامن مع عودة بعضهم إلى سوريا بعد حصولهم على مستحقاتهم المالية، كما يتزامن ارتفاع أعداد المجندين الذين ترسلهم تركيا إلى ليبيا، مع مواصلة أنقرة جلب المزيد من مرتزقتها السوريين إلى معسكراتها وتدريبهم.

وأوضح، أن هناك نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 14 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، وقد كشف المرصد فى وقت سابق، أنه جرى تجنيد هؤلاء الأطفال للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي، في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب الذي يعانون منه، كما يوجد 400 مرتزق اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا ذريعة للوصول إلى أوروبا، عبر طرق غير شرعية.

وقد وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 15 من المرتزقة السوريين الذين يقاتلون إلى جانب مليشيات حكومة “الوفاق” الليبية، لتبلغ حصيلة الخسائر البشرية في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، نحو 432 بينهم 30 طفلا.