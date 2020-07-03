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بعد لقاء السراج.. وزير الدفاع التركي يتفقد القوات التركية في طرابلس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس الأركان ياشار غولار، اليوم الجمعة، القوات التركية في مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني في طرابلس، وفق التلفزيون التركي.

الزيارة وفقا للتلفزيون التركي تأتي في إطار مذكرة التفاهم بين رئيس حكومة الوفاق السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال آكار، “إن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل الشعب الليبي، وستظل واقفة إلى جانب الأشقاء الليبيين دائماً”، على حد تعبيره.

وأوضح التلفزيون التركي وآمر غرفة العمليات المشتركة التابع للوفاق أسامة الجويلي، قدم معلومات لوزير الدفاع ولرئيس الأركان، حول سير أنشطة التعاون بين الطرفين.

وأضاف آكار أن تركيا ستواصل دعم ليبيا، “حتى يعيش أشقائنا الليبيين براحة وسعادة وأمان أكبر”، على حد تعبيره، وتابع، “أود منكم أن تعلموا أننا نقف إلى جانبكم اليوم وغداً، وأننا سنفعل كل ما يلزم في إطار تعليمات الرئيس أردوغان”.

ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، ورئيس الأركان التركي ياشار غولار، اليوم الجمعة، إلى العاصمة طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وأجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مباحثات معهم حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • وينك يا ميبون يا قنونو اسيادك الاتراك يتمنيكوا عليكم فى معيتيقة ولم يحضر ولا كلب منكم يا عملاء يا خونة وان شاء الله عرفتم من انتم ؟ ذيول ولاعقين للأحذية واندال فلعنة الله عليكم الى يوم الدين لقد بعتم الوطن بثمن بخس مقابل بقاءكم صوريا فى الحكم يا موبنة .

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    • Avatar يقول دا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة- يااتراك الشيطان اردوغان جلوسكم في ليبيا عشم ابليس في الجنة:

      يااتراك ومعكم صعاليك الدواعش

      يالصوص الحرامي المزور لشهادة الجامعة التي حكمكم بيها
      زعيم العصابة الفاشل اردوغان
      هذا الشيطان الذي زور تايخه الاسود
      هو في الحقيقة حرامي قبل ان يكون حاكم لنركيا بتزويره في كل شيء شهاداته والفبش والتشبيه لان فيشه اسود سوابق
      لا نستطيع ان نتصور ادمي يحب الحروب العدائية لكل من حوله انه
      فعلا لص ومجرم وزور للاتراك
      حتي ينتخبوه
      هذا الوقح لن يذوق دينارا واحدا
      من بترول شعبنا الليبي
      واعمل قواعد واعمل قرد يااردوغان فلن تذوق مرة اخري
      طعم فلوس النفط الليبي
      الذي استمر السراق وعصابته القذرة الحرامية الخواننجية يسرقون لمدة
      لمدة 5 سنوات يسرقون قوت الشعب الليبي الشقيق
      ياعصابة الاخوان اسقطناكم
      في مصر وكل الدول العربية
      وفي ليبيا سقطتم ياخونة
      حسبنا الله ونعم الوكيل في
      اللعين اوباما الذي يكرهه الرئيس ترامب لافعاله العنصرية
      ووجد الشيطان اردوغان وساخته وسرقاته لمن حوله بحكمه لدوله مضحوك عليها برئيس مزيف قد زور شهادته الجامعية
      هذا لنعلم ونتأكد اننا علي حق
      فهذا الجاهل مآله الي السقوط
      في بحار الهزيمة والخزي بالدنيا
      له ولكل من تبعه وفي الآخرة التي ينكرونها ولايخافون من رب يلافطونه عذاب عظيم
      هل يصدق في العالم ان هناك رئيس جمهوريه يكون هو
      رئيس عصابة الدواعش ؟؟!!!
      هذا المعتوه كما وصفه المشير البطل خليفة حفتر انها عصيه علي هذا المعتوه قردوغان
      فليأت المهزوم اللص الحرامي قردوغان مع حرامية الدواعش ومن اطاعه طوعا او كرها من الانراك الي سرت
      ليتعلم الادب علي يد عباد عاهدوا
      الله علي ازود عن تراب شعوبهم وبلادهم
      وهزيمة اللصوص الصعاليك
      بقيادة الشيطان الصعلوك قردو
      ان شاء الله ربنا مع الحق واهل الحق واصحاب الارض والعرض
      ونصرنا الله علي اللص العلوك
      الشيطان قردوغان
      اخذه الله واراح العالم من شره
      اللهم آمين

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