بعد لقاء السراج.. وزير الدفاع التركي يتفقد القوات التركية في طرابلس

طرابلس-العنوان

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس الأركان ياشار غولار، اليوم الجمعة، القوات التركية في مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني في طرابلس، وفق التلفزيون التركي.

الزيارة وفقا للتلفزيون التركي تأتي في إطار مذكرة التفاهم بين رئيس حكومة الوفاق السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال آكار، “إن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل الشعب الليبي، وستظل واقفة إلى جانب الأشقاء الليبيين دائماً”، على حد تعبيره.

وأوضح التلفزيون التركي وآمر غرفة العمليات المشتركة التابع للوفاق أسامة الجويلي، قدم معلومات لوزير الدفاع ولرئيس الأركان، حول سير أنشطة التعاون بين الطرفين.

وأضاف آكار أن تركيا ستواصل دعم ليبيا، “حتى يعيش أشقائنا الليبيين براحة وسعادة وأمان أكبر”، على حد تعبيره، وتابع، “أود منكم أن تعلموا أننا نقف إلى جانبكم اليوم وغداً، وأننا سنفعل كل ما يلزم في إطار تعليمات الرئيس أردوغان”.

ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، ورئيس الأركان التركي ياشار غولار، اليوم الجمعة، إلى العاصمة طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وأجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مباحثات معهم حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.