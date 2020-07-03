ليبيا الان

مخاطبا رئيسة مجلس الاتحاد الروسي.. عقيلة صالح: حكومة السراج “منتهية الشرعية”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

موسكو-العنوان

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، لم تنل الثقة من مجلس النواب، بل رفضت مرتين، كما أنها لم تؤد اليمين الدستورية.

وأضاف صالح، خلال اجتماعه مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، في موسكو، أن اتفاق الصخيرات عام ٢٠١٥ نتج عنه ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي عجز عن الإيفاء بالالتزامات المتفق عليها، وأهمها أن مدة ولاية حكومة الوفاق عام واحد، مشيرًا إلى أن هذه المدد تتجدد تلقائيًا لعام إضافي واحد، وبالتالي فمدة الولاية والصلاحية انتهت منذ فترة طويلة.

وجدد صالح التأكيد على أن الاتفاق السياسي لا قيمة قانونية له، لأنه لم يتضمن الإعلان الدستوري، وبذلك “كيف تكون حكومة الوفاق شرعية؟”. وقال إن المجتمع الدولي فرض حالة من الاقتتال والاضطراب في ليبيا بسبب منحه الشرعية للوفاق والاعتراف بجسم غير منتخب، مضيفًا أن الاتفاق السياسي في الصخيرات نص على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية، على أن تنسحب الميليشيات المسلحة من كافة المدن الليبية، وهو ما لم يحدث، بل استعانت هذه الحكومة بهذه الميليشيات كحراس لها ولمقراتها.

وتابع صالح: “لقد أحكمت هذه الميليشيات القبضة على حكومة الوفاق، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم، بما فيها بنك ليبيا المركزي”، وأشار إلى أن اتفاق الصخيرات نص أيضًا على مبدأ التوافق بين الليبيين، كما نص على تشكيل المجلس الرئاسي ممثلا من الأقاليم التاريخية الثلاثة: برقة وطرابلس وفزان، منوهًا بأن هذا المبدأ انتهى باستقالة أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي.

وأوضح صالح أنه طبقًا لاتفاق الصخيرات، فإن قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع، لكن السراج كان يصدر القرارات لوحده مخالفًا للاتفاق السياسي، ومن بينها توقيع الاتفاقيات مع تركيا.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليق

  • Avatar يقول دا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة-السراج باطل بالثلاثة لانهاءه في17/12/2017 وقراراته مع تركيا باطلة-ووجود الاتراك احتلال ومهزومون بإذن الله:

    ياشعب ليبيا الان انتم تتعاملون مع عصابة الاخوان المفسدين
    بزعامة الشيطان الارهابي اردوغان الذي حكم تركيا بشهادة جامعية مزورة كما قال الاتراك انفسهم
    1-السراج بعد 17/12/2017 منتهي الصلاحية
    2-ولم يقسم اليمين بمجلس النواب
    3- وكل قراراته بعد التاريخ اعلاه باطلة

    هذه العصابة المارقة جمعت عصابات الدواعش التي كونها الارهابي الحراب
    الخراب الشيطان اردوغان
    والذي كونها ايام الشيطان اللعين اوباما
    ليمزق بها الشعوب الضعيفة
    اقول الشعوب الضعيفة
    الشعب المصري بحمد الله وقف لهذه الجماعة المفسدة باكثر من مائة مليون نسمة
    اي الشعب كله لنقول لهم ارحلوا يامفسدين من الحكم ياخونة ياتجار الدين وانتم المنافقون المفسدون
    فكما وصفهم الله احكم الحاكمين
    – اتخذوا ايمانهم جنة (ستارة ) ليضلوا
    عن سبيل الله
    اي اتخذوا الدين ستارة ليضلوا الناس
    بكذبهم ونفاقهم عن طريق الحق الي طريق الشيطان
    فكانوا يريدون قطع اواصر خير اجناد الارض
    فقصمهم الله وحفظ الله بهذا الجيش شعب مصر الذين هم ابناءه المخلصين
    وحفظ الله الجيش بشعبه
    فالجيش هو الشعب والشعب هو الجيش
    فنصرنا الله علي هذه الفئة الضالة المضلة
    فنحن دائما قائدا شجاعا الناصر عبدالفتاح السيسي وشعبه وجيشه
    علي قلب رجل واحد بفضل الله عز وجل
    ومعنا الله عز وجل ويد الله مع الجماعة
    فشعب ليبيا اخوتنا من نسلنا العربي المصري الليبي رجال رجال بدأ من مشايخهم حتي ابنائهم رجال
    فقفوا علي قلب رجل واحد يدا واحدة
    ومع قائدكم الذي حارب الارهاب
    و توجيهات الرئيس الشرعي للبرلمان المنتخب الصالح
    والشعب وجيشه من ابناءه منتصرون بإذن
    الله تعالي
    وهذه العصابة الضالة المضلة الخونة لشعوبها واغراض لصهم زعيم الخراب
    الشيطان اردوغان ومعه الشيطان السراق
    الذين تآمروا علي سرقة قوت الشعب الليبي 5 سنوات
    والان الشعب وجيشه وقفوا لهذه الحثالة
    المارقة السارقة فقفلوا عليهم النفط

    فلا تفتحوا النفط وان فتحتوه فلا تعطوهم من بيعه دينارا واحد

    لقد جاء المحتل الحرامي اردوغان ليقيم
    باتراكه ولصوصه الدواعش ويحتل طرابلس وعينه علي سرقة البترول الليبي وعمل مصنع للطائرات المسيرة
    لان هدفه الشيطاني هو الحرب والخراب
    هم العدو فاحذرهم
    قاتلهم الله اني يؤفكون
    انهم لمنهزمون وخارجون من بلادنا بإذن الله كما خرج اجداده اللصوص من قبل
    الله اكبر
    ولله الحمد

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