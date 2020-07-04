النشرة الوبائية: 27 حالة اصابة جديدة بـ”كورونا” في ليبيا موزعة على 9 مدن

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجمعة الموافق 3 يوليو 2020م عن تسجيل تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 27 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة كالآتي :

1- تاجوراء:ــ مجموع الحالات ( 2 ) حالات.

-عدد ( 2 ) حالة جديدة.

2ــ الساعدية:ــ مجموع الحالات ( 1 ) حالة

ــ عدد 1 حالة جديدة

3ــ سبها :ــ مجموع الحالات ( 10 ) حالات

ــ عدد ( 2 ) حالات جديدة.

ــ عدد ( 8) مخالطة.

4ــ بنغازي:ــ مجموع الحالات ( 1 ) حالة

ــ عدد ( 1) حالة جديدة.

5ــ هراوة :ــ مجموع الحالات (2) حالات

ــ عدد (2) حالات جديدة.

6ــ مصراتة :ــ مجموع الحالات (3) حالة

-عدد 1 حالة واحدة مخالطة

ــ عدد 2 حالات جديدة من خارج المدينة

7ــ زليتن :ــ مجموع الحالات (2) حالات

-عدد الحالات (2) حالات جديدة..

8ــ مسلاتة :ــ مجموع الحالات (3) حالات

ــ عدد ( 3) حالات مخالطة.

9ــ يفرن :ــ مجموع الحالات ( 3) حالات

ــ عدد ( 3) حالات جديدة ” جنسية غير ليبية”

ــ المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل ( 6 ) حالة شفاء :-

ــ (4) من سبها

ــ (2) من بنغازي

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه، أنه تم تسجيل ( 6 ) حالة شفاء وهي 4 من سبها و2 من بنغازي، ليكون إجمالي المتعافين 230 متعافي.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد حالة (1) وفاة من سبها، ليكون إجمالي الوفيات 27.

وبلغ إجمالي الاصابات 918، والحالات النشطة 661، والمتعافين 230، والوفيات 27.

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