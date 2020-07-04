تطور “خطير” في ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في ليبيا.. 918 إصابة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 27 حالة موجبة لفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 918 إصابة.

وعن الحالات الجديدة، أوضح المركز، أنها من تاجوراء حالتين جديدة، ومن الساعدية حالة واحدة جديدة، ومن سبها 10 حالات، منها حالتين جديدة و7 حالات مخالطة، وبنغازي حالة واحدة جديدة، وهرواة حالتين جديدة، ومصراتة 3 حالات منها حالة مخالطة وحالتين جديدة من خارج المدينة، زليتن حالتين جديدة، ومسلاتة 3 حالات مخالطة، ويفرن 3 حالات جديدة ” جنسية غير ليبية”،

وأعلن المركز الوطني تسجيل 6 حالات شفاء، منها 4 من مدينة سبها و 2 من بنغازي، ليكون إجمالي المتعافين 230 متعافي.

كما يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة وفاة جديدة، من سبها، ليكون إجمالي الوفيات 27 حالة.

وعن الحالات النشطة، أشار المركز الوطني، أنها 661 حالة.

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