الحويج يلتقى نائب رئيس مجلس الشيوخ فى موسكو

التقى كل من وزير الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة الليبية د.عبدالهادي الحويج، وحميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي في موسكو، أوماخانوف نائب رئيس مجلس الشيوخ، و”فاريت مخاميتشين” نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في(مجلس الشيوخ) وذلك لبحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين .

وقد التقى وزير الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة الليبية د.عبدالهادي الحويج، أيضا خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، مع “ليونيد إ. سلوتسكي”رئيس لجنة الشؤون الدولية بالجمعية الفدرالية للاتحاد الروسي “دوما”، و “موروزوف إيغور”نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد للعلم والتعليم والثقافة.

وبحسب إيجاز صحفى، لوزارة الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة الليبية، تم خلال اللقاء حث سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.