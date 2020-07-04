ليبيا الان

لافروف: قرّرنا إعادة فتح السفارة الروسية في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس، قوله إن بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا لكن القائم بالأعمال سيكون مقره في تونس المجاورة مؤقتا.

ويأتي القرار الروسي ، خلال اجتماع لافروف مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في موسكو، الذي جدّد فيه رغبة روسيا لوقت القتال والبدء في الحوار السياسي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح وزير الخارجية الروسي بقوله: “اتخذنا قرارا بإعادة فتح سفارة روسيا في ليبيا، والتي سيترأسها في تلك المرحلة القائم بالأعمال جامشيد بولتاييف… سيكون مقره تونس مؤقتا لكنني أريد أن أؤكد على أن مهامه تشمل تمثيل روسيا في كل أنحاء الأراضي الليبية”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اتضحت محاولات الحكومة المصرية وعملاءها والقابعة العربية في استنزاف الموارد الليبية في جهة الشرق الليبي لتقسيم البلاد في مشروع مستقبلي ومحاولة ابادة االقباءال الليبية واستخدام موارد الدولة في بناء مشاريع لسوريا ومصر في الوحدة الوهمية التي جاء بها البرلمان المعزول والسرطاني بعد موت الشهيد معمر القذافي والهجوم على لبييا في 2011 واستخدام الطيران الاماراتي على مدينة درنة في ،2016 _ وادخال المرتزقة من مصر ودول الخليج الى حد هذه اللحظة …!!!
    كلها اوهام وتقليد غبي من خونة وراسماليين خدعوا شعوبهم ويقلدون لزعماء عرب عظماء قدموا ارواحهم وعلمهم ودماءهم وتضحياتهم لحماية ورفعة بلادهم وطهارة ارضهم . واعرافهم . سيذكرهم التاريخ وابناء الاوطان الحقيقين .

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