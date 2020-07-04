لافروف: قرّرنا إعادة فتح السفارة الروسية في ليبيا

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس، قوله إن بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا لكن القائم بالأعمال سيكون مقره في تونس المجاورة مؤقتا.

ويأتي القرار الروسي ، خلال اجتماع لافروف مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في موسكو، الذي جدّد فيه رغبة روسيا لوقت القتال والبدء في الحوار السياسي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح وزير الخارجية الروسي بقوله: “اتخذنا قرارا بإعادة فتح سفارة روسيا في ليبيا، والتي سيترأسها في تلك المرحلة القائم بالأعمال جامشيد بولتاييف… سيكون مقره تونس مؤقتا لكنني أريد أن أؤكد على أن مهامه تشمل تمثيل روسيا في كل أنحاء الأراضي الليبية”.

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