رئيس النواب: “إعلان القاهرة” الحل الوحيد للأزمة الليبية

كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح نتائج مباحثاته السياسية في العاصمة الروسية موسكو، أمس الجمعة، والتي جرت برفقة وفد من البرلمان والحكومة الليبية.

وقال صالح في حوار مع قناة “أر تي”الروسية، إن زيارته إلى موسكو جاءت بناء على دعوة من رئيس الاتحاد البرلماني الروسي، وأنه التقى رئيس الاتحاد ثم وزير الخارجية، وكانت اللقاءات تدور حول الأزمة الليبية خاصة إعلان القاهرة.

وأضاف: “شرحنا لهم هذه المبادرة وأكدنا أنها الحل الوحيد لقضية ليبيا”، متابعا: “نحن من جانبنا وافقنا على طلب وقف إطلاق النار للوصول إلى الحلول السياسية، لكن الطرف الآخر لم يعلن إلى الآن التزامه بوقف إطلاق النار، لأنه لا يستطيع إجبار مليشياته ومرتزقته، كذلك لا يريديون الوصول إلى حل سياسي، لأنهم يستفيدون من الفوضى بإطالة مدة بقائهم في كراسيهم.

وأشار رئيس النواب إلى أنه يعول على دور موسكو لتكون وسيطا فاعلا في حل الأزمة الحالية، لأنها دولة عظمى، ودورها بات مشهود في المجتمع الدولي، ودبلوماسيتها تشهدا انفتاحا على العديد من الدول، وتمثل وسيطا فاعلا ومقبولا من الجميع.

واستطرد: “عندما تحرك الجيش نحو العاصمة كانت مختطفة من مجموعات مسلحة، وكان غرض الجيش تطهير العاصمة، ولكن تركيا أرسلت الأسلحة والمرتزقة، فتجنبالجيش وقوع مجازر بين المدنييين في العاصمة وبالتالي انسحب منها”.

وأوضح المستشار عقيلة صالح أن إعلان القاهرة يختلف عن اتفاق الصخيرات الذي تم فرضه على الليبيين، إذ أتوا بفائز السراج من خارج البلاد، وكذلك من وقعوا على الاتفاق لم يكن مخول لهم ذلك، حتى أن أعضاء مجلس النواب كان محظور عليهم التوقيع على الاتفاقيات قبل العودة إلى البرلمان.

ولفت إلى مميزة إعلان القاهرة قائلا: “في المبادرة الجديدة كلنا شركاء في هذا الوطن في القيادة والحكومة ومؤسسسات الدولة ومن يختار القيادة السياسية هم الليبيون أنفسهم”.

ولفت رئيس النواب إلى أن الليبيين سيتمكنون من تحديد مصيرهم فور وقف المجتمع الدولي تدخله في الشأن الداخلي.

وكشف المستشار عقيلة صالح خلال حديثه عن عقد لقاء مع ممثلة البعثة الأمميية في ليبيا بالإنابة استيفاني ويليامز، في جنيف، وسيبحث معها الاتجاه إلى تطبيق إعلان القاهرة.

كما تطرق رئيس النواب إلى بطلان اتفاق السراج مع تركيا، وأوضح أن الاتجاه إلى ترسيم الحدود مع الونان ليست رد فعل على ذلك، وبين: “اتفقنا على تشكيل لجنة من الخبراء تقدم دراسة للسلطات المختصة وعندها تقوم باتخاذ الإجراءات الصحية من البرلمان الليبي”.