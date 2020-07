أوحيدة : زيارة آكار لطرابلس ” غطرسة تركية تجاوزت الحدود”

قال الصحفي الليبي علي أوحيدة، إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى طرابلس دليل قاطع على الانتشار العسكري التركي في ليبيا لكل من يُكذب ويبالغ في التواجد التركي هناك، موضحا أن هذه الزيارة تعد غطرسة تركية تجاوزت حدود المنطق.

وأكد أوحيدة فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه حتى إذا أراد البعض أن يبالغ أو يكذب حقيقة الانتشار العسكري التركي في طرابلس فإن وزير الدفاع التركي قطع الطريق عليهم ونشر بنفسه سير عمل غرفة العمليات التركية في قلب طرابلس وكيف اصطف الليبيون لتحيته .

وأشار أوحيدة إلى أن بهذه الزيارة يقول وزير الدفاع التركي علنا للعالم والليبيين، أنهم يقاتلون كعسكريين اتراك في غرب ليبيا، ومن يستطيع مواجهتهم فهم في انتظاره، لافتا إلى أنه بذلك أصبح لتركيا غرفة عمليات عسكرية رسمية في قلب العاصمة.

وكان قد عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماعا أمس الجمعة مع قيادات حكومة الوفاق غير المعتمدة بحضور قادة غرفة العمليات التركية في طرابلس.

