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أوحيدة : زيارة آكار لطرابلس ” غطرسة تركية تجاوزت الحدود”

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الصحفي الليبي علي أوحيدة، إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى طرابلس دليل قاطع على الانتشار العسكري التركي في ليبيا لكل من يُكذب ويبالغ في التواجد التركي هناك، موضحا أن هذه الزيارة تعد غطرسة تركية تجاوزت حدود المنطق.

وأكد أوحيدة فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه حتى إذا أراد البعض أن يبالغ أو يكذب حقيقة الانتشار العسكري التركي في طرابلس فإن وزير الدفاع التركي قطع الطريق عليهم ونشر بنفسه سير عمل غرفة العمليات التركية في قلب طرابلس وكيف اصطف الليبيون لتحيته .

وأشار أوحيدة إلى أن بهذه الزيارة يقول وزير الدفاع التركي علنا للعالم والليبيين، أنهم يقاتلون كعسكريين اتراك في غرب ليبيا، ومن يستطيع مواجهتهم فهم في انتظاره، لافتا إلى أنه بذلك أصبح لتركيا غرفة عمليات عسكرية رسمية في قلب العاصمة.

وكان قد عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماعا أمس الجمعة مع قيادات حكومة الوفاق غير المعتمدة بحضور قادة غرفة العمليات التركية في طرابلس.

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تعليقات

  • مالجديد بعد ان باع السراج ارضه وعرضه ونحى سرواله وسراويل اخوانه وقال للمعتوه شبيك لبيك نحن الدجاج وانت الديك افعل ما يرضيك نحن تحت رجليك وعندك المشرى اخصائى تدليك يدلك بيضانك وباشاغا يهوى عليك نيك براحتك نيك

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  • بصراحة ورغم صعوبة الموقف إلا أن الميزة الوحيدة في ما يحدث في ليبيا هو تحسين النسل عن طريق رجال سوريا والآن رجال تركيا مع سيدات ليبيا حيث أن معظمهم في فترة عمرية مناسبة لممارسة الحب بانتظام وربنا يعين رجال ليبيا وخصوصا من لديه نخوة منهم

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