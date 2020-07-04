خارجية البرلمان: نرحب بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار

أعربت لجنة الخارجية بمجلس النواب عن ترحيبها بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار للتصدي لوباء كورونا.

وأعد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري التذكير بنداءات اللجنة السابقة لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا الذي يشكل تهديدا على الجميع مؤكدا أنه يجب على الليبيين اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يتحدوا في مواجهة وباء كوفيد 19 ويعملوا على الالتزام بوقف إطلاق النار العالمي الذي تطالب به الأمم المتحدة للسماح بجهود مكافحة الوباء وغيره من جهود الدعم الإنساني وشددت اللجنة بأن ذلك هو واجب الجميع من أجل ضمان توفير الأمن والوصول إلى الرعاية الصحية التي تتطلبها الظروف الحالية.