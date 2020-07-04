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بكري: زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس مؤامرة جديده تشرعن لغزو ليبيا

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري على زيارة وزير دفاع تركيا ورئيس الأركان إلى طرابلس معتبراً ان الزيارة وتوقيع اتفاقا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يسمح بالتدخل المباشر في ليبيا هو مؤامرة جديده تشرعن لغزو ليبيا بواسطة حكومة فاقده للشرعية.

بكري قال خلال تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن من يقبل بهذه الاتفاقيات يخون الوطن وسيكون حكم التاريخ عليه قاسياً.

ولفت إلى أن بنود الاتفاق العسكري الجديد بين تركيا وحكومة السراج والموقع في طرابلس تشبه وعد بلفور المشئوم، مشيراً إلى ان السراج وحكومته يرتهنون ليبيا فالثروة والأرض لحساب أردوغان ويفتحون أبواب البلاد للغزو التركي المباشر واحتلال الأرض والاستيلاء على ثروات الشعب الليبي بحسب تعبيره.

كما أكد على أن هذا الاتفاق يعني أن أردوغان قرر إرسال فرقه العسكرية بغرض الاستيلاء على سرت والجفرة ومنابع النفط، مبيناً أن الجيش الليبي سيدفن أردوغان وجنوده في أرض ليبيا وشعب ليبيا العظيم سيستعيد أمجاده في هذه الحرب.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • العبرة بالنعاية
    الحمد لله ان كل من دعمهم اردوغان من الخوان فى كل مكان تم سحقهم بعد ان فرحوا فى البداية ففى سوريا كانت الدواعش وجبهة النصرة يسيطرون على معظم سوريا وتم سحق دواعش اردوغان فى البواغيز وهم مشردون فى الخيام الان اما جبهة النصرة فتم سحقهم فى حلب وفى مدن جنوب ادلب ونرى مئات الالاف من المشردين السوريين فى خيام على حدود تركيا فاين اوهام اردوغان لهم بواحة الامان وفى مصر والسودان اين الخوان بعد ان عاشوا فى اوهام اردوغان حتى فى شرق الفرات سيطر الامريكان على نفط دير الزور وسخروا منه عندما طلب شفطة منها والمضحك ان الامريكان تركوا قواعدهم فى منبج على حدود تركيا للروس لا الاتراك حيث يرى الاتراك على حدودهم اعلام روسيا ترفرف تنتظر هزيمة اردوغان فى كل مكان كى تحتل تركيا مع الامريكان وتقسيمها على طريقة المانيا بعد هزيمة هتلر وانتحاره واردوغان يتصور انه هتلر مع فارق الامكانيات بين المانيا المتقدمة وتركيا المتخلفة

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