بكري: زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس مؤامرة جديده تشرعن لغزو ليبيا

ليبيا – علق عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري على زيارة وزير دفاع تركيا ورئيس الأركان إلى طرابلس معتبراً ان الزيارة وتوقيع اتفاقا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يسمح بالتدخل المباشر في ليبيا هو مؤامرة جديده تشرعن لغزو ليبيا بواسطة حكومة فاقده للشرعية.

بكري قال خلال تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن من يقبل بهذه الاتفاقيات يخون الوطن وسيكون حكم التاريخ عليه قاسياً.

ولفت إلى أن بنود الاتفاق العسكري الجديد بين تركيا وحكومة السراج والموقع في طرابلس تشبه وعد بلفور المشئوم، مشيراً إلى ان السراج وحكومته يرتهنون ليبيا فالثروة والأرض لحساب أردوغان ويفتحون أبواب البلاد للغزو التركي المباشر واحتلال الأرض والاستيلاء على ثروات الشعب الليبي بحسب تعبيره.

كما أكد على أن هذا الاتفاق يعني أن أردوغان قرر إرسال فرقه العسكرية بغرض الاستيلاء على سرت والجفرة ومنابع النفط، مبيناً أن الجيش الليبي سيدفن أردوغان وجنوده في أرض ليبيا وشعب ليبيا العظيم سيستعيد أمجاده في هذه الحرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية