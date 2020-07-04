“النواب” يُرحب بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار

رحبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار للتصدي لوباء كورونا.

وذكّرت اللجنة في بيان لها بنداءاتها السابقة لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الذي يُهدد الجميع وترتفع حصيلة الإصابات به بوتيرة متسارعة.

ودعت لجنة الشؤون الخارجية كافة الليبيين للتكاتف في مواجهة هذا الوباء، لضمان الوصول إلى مستوى الرعاية الصحية التي تتطلبها الظروف الحالية.

يُشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد سجّل أمس تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 27 حالة موجبة جديدة لفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 918 إصابة، بينها 661 حالة نشطة، و230 متعافيا، و27 حالة وفاة.

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