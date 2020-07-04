«السويحلي»: «الإخوان» وراء تزوير تصريحاتي عن «الكهرباء» وحملاتهم ضدي ممولة من «الدولة»

هاجم عبد الرحمن السويحلي، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، واتهمها بنشر تصريحات منسوبة إليه عن أزمة الكهرباء، واصفاً حزبها بـ” الانتهازي”.

قال “السويحلي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “‏أنفي إصدار أي تصريح حول أزمة الكهرباء التى سببها عجز وفساد الإدارة. ‏ما نُسب لي في صفحات محسوبة على حزب الإخوان وممولة من خزينة الدولة؛ هو تزوير وافتراء” على حد قوله.

أضاف “السويحلي” متوعداً “الإخوان”: “هذا الافتراء، لن يُثنيني عن الاستمرار في تعرية هذا الحزب الإنتهازي الذي اعتبر عملية الكرامة الإرهابية عملية نبيلة، وشارك وزراءه للكهرباء منذ 2011 (امحيريق) فيما وصلنا إليه الآن” على حد قوله.

التصريحات التي نفى “السويحلي” أن تكون قد صدرت عنه تتضمن اتهاماً للمواطنين بالتهرب من سداد فواتير الكهرباء، وأن مسئولي الشركة العامة للكهرباء لا يدخرون جهداً في دعم الشبكة.