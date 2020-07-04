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«السويحلي»: «الإخوان» وراء تزوير تصريحاتي عن «الكهرباء» وحملاتهم ضدي ممولة من «الدولة»

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

هاجم عبد الرحمن السويحلي، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، واتهمها بنشر تصريحات منسوبة إليه عن أزمة الكهرباء، واصفاً حزبها بـ” الانتهازي”.

قال “السويحلي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “‏أنفي إصدار أي تصريح حول أزمة الكهرباء التى سببها عجز وفساد الإدارة. ‏ما نُسب لي في صفحات محسوبة على حزب الإخوان وممولة من خزينة الدولة؛ هو تزوير وافتراء” على حد قوله.

أضاف “السويحلي” متوعداً “الإخوان”: “هذا الافتراء، لن يُثنيني عن الاستمرار في تعرية هذا الحزب الإنتهازي الذي اعتبر عملية الكرامة الإرهابية عملية نبيلة، وشارك وزراءه للكهرباء منذ 2011 (امحيريق) فيما وصلنا إليه الآن” على حد قوله.

التصريحات التي نفى “السويحلي” أن تكون قد صدرت عنه تتضمن اتهاماً للمواطنين بالتهرب من سداد فواتير الكهرباء، وأن مسئولي الشركة العامة للكهرباء لا يدخرون جهداً في دعم الشبكة.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • عادة الأخوان صناعة الكذب وفبركة الكذب ولا شئ غير الكذب والكويتي الدويله خير مثال علي ذلك كل من هو مريض نفسي بمرض الكذب و نبذه  مجتمعه الذي يعيش فيه تراه يبحث عن وسط آخر به مرضي نفسيين يعانون من مصيبة كثرة الكذب فليس أمام أي كذاب براح واسع يكذب فيه براحته وفي الأعلام أيضا إلا الأنضمام الي حزب الأخوان فهو الوسط الوحيد الذي تكثر به كل الامراض الاجتماعيه والعاهات النفسيه ففعلها الكويتي مبارك الدويله وانضم للأخوان وابدي أستعداده لخيانة الكويت والسعوديه وقابل القذافي للغرض نفسه واراد الله أن يفضح الدويله الكذاب فسربوا له قبل أيام لقاء مسجل مع القذافي يرجع للعام 2006 والدويله يعرض علي القذافي استعداده للتآمر علي الكويت وعلي السعوديه فغرد الدويله رادا علي التسريب المسجل للقاء الذي دار بينه وبين القذافي والدويله يريد بهذه التغريده ان ينقذ روحه من هذا المآزق فكذب فورط نفسه أكثر فأكثر فقال عندما رجعت للكويت قابلت أمير البلاد وأخبرته برغبة القذافي في زعزعة آمن الكويت والسعوديه بتحريض القبائل العربيه  ضد حكام الخليج الحاليين فقال لي الأمير طيب اذهب الي السعوديه وأخبر الملك سلمان بن عبدالعزيز فردوا علي تغريدته الكاذبه هذه جل الكتاب والمثقفين الكويتيين والسعوديين وقالوا له أولاً العام 2006 الملك سلمان بن عبد العزيز ليس ملكاً للسعوديه بل لازال أميراً لمنطقة الرياض ثانياً أنت أيش تشكل في الكويت حتي يرسلك أمير الكويت الي ملك السعوديه ثالثاً موضوع آمني كهذا لا يتم فيه الأبلاغ شفهيا بل يتم بتكليف رجل موثوق به من أمن الدوله او الاستخبارات مصحوبا بمظروف مغلق ليسلمه للدوله المراد أعلامها بشئ يهدد أمنها  رابعا كيف يرسلك أمير الكويت لأمير منطقة الرياص لماذا لم يرسلك للملك السعودي آنذاك لو كنت صادق او يرسلك الي مدير مكتب المخابرات السعوديه ثم الدليل الآخير علي أنك كاذب ولم تعلم الامير بشئ كهذا هو ذهاب الأمير مشاركاً ليبيا في عيد ثورتها في آخر أحتفال لها قبل سقوط نظام القذافي فهل يعقل لو أن الامير لديه معلومه عن تخطيط القذافي لزعزعة النظام في الكويت والسعوديه الخليجيه بتحريض القبائل العربيه ضدها ويزور ليبيا مشاركا القذافي احتفاله بعيد ثورته
    ثم أصدر الديوان الأميري الكويتي بيان يفند فيه ما ورد في تغريدة الدويله وقال هي نوع من الكذب الذي دأب الدويله علي قوله ثم أحيل الي المخابرات العامه بتهمة الاساءه للأمير فكيف الأمير يسكت علي أمر كهذا ويكتفي بتكليف الدويله شفاهيا بأخبار السعوديه ثم أحيل الي المحكمه الكويتيه ويتوقع خبراء القانون الكويتيين بأن الدويله يحكم حكم ثقيل بعدة سنوات لإساءته لأمير البلاد بالكذب عليه وهو علي عقيد الحياه والكذب علي ملك السعوديه وهو علي قيد الحياه التي حينها كان أمير الرياض وليس ملك ثم نفي مدير مكتب سلمان بن عبد العزيز يوم كان أميرا بأن الدويله لم يحصل علي مقابله مع الأمير سلمان بن عبدالعزيز في ذاك الوقت علي أنفراد مطلقا والمره الوحيد التي رأي فيها الأمير سلمان عن قرب هي انه كان للأمير سلمان يوم مفتوح يقابل فيه شيوخ قبائل الخليج العربي وهو لقاء وناسه وشرب قهوه وممنوع فيه الخوض في اي موضوع سياسي وحصل أن أحد الشيوخ قد توسط للدويله لدي الحراس ليدخل معه ودخل مره واحده واي قول خلاف ذلك يصدر عن الدويله يعتبر ادعاء باطله وكذب بواح

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