عقيلة: أكدنا للروس أن إعلان القاهرة هو الحل الأمثل للأزمة في ليبيا

أخبار ليبيا24

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه أكد لروسيا أن “إعلان القاهرة” هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، مشيرًا إلى أن قدّم للروس شروحا وافية حول المبادرة.

وأكد عقيلة، في لقاء عل قناة روسيا اليوم، أن مبادرة القاهرة مستندة على قواعد عرفية ودستورية ودولية، كما أكد أن الحل السياسي للأزمة في ليبيا هو ضرورة لحق دماء الليبيين.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد أن مبادرة القاهرة للتسوية في ليبيا، يمكن أن تصبح الأساس لبدء حوار بين الليبيين.

وقال لافروف خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، “نعتقد أن مبادرة القاهرة هذه تتلاءم مع قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين وقد تشكل أساسا للمناقشات الليبية حول تنفيذ مبادرتكم”.

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