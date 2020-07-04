وزير الدفاع التركي يتفقد سفينة حربية تركية قبالة ليبيا

أخبار ليبيا24

قام وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، بتفقد سفينة حربية تركية قبالة السواحل الليبية والتقى جنودًا أتراكًا على هامش الزيارة التي يجريها إلى طرابلس.

وقال وزير الدفاع التركي، مخاطبا الجنود: “نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف”.

ووصل الجمعة، آكار إلى طرابلس يرافقه رئيس الأركان التركي في زيارة لم يعلن عنها مسبقا. وأعلن أكار عن “تشكيل فرق عسكرية مشتركة” بين قوات حكومة الوفاق الليبية والقوات التركية”، موضحاً ان هذه القوات ستكون “برية وبحرية وجوية”،

وقد التقى الجمعة، جنودا من الليبيين والأتراك في مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني، كما أكد رفضه المبادرة المصرية لوقف الحرب في ليبيا.

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