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وزير الدفاع التركي يتفقد سفينة حربية تركية قبالة ليبيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قام وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، بتفقد سفينة حربية تركية قبالة السواحل الليبية والتقى جنودًا أتراكًا على هامش الزيارة التي يجريها إلى طرابلس.

وقال وزير الدفاع التركي، مخاطبا الجنود: “نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف”.

ووصل الجمعة، آكار إلى طرابلس يرافقه رئيس الأركان التركي في زيارة لم يعلن عنها مسبقا. وأعلن أكار عن “تشكيل فرق عسكرية مشتركة” بين قوات حكومة الوفاق الليبية والقوات التركية”، موضحاً ان هذه القوات ستكون “برية وبحرية وجوية”،

وقد التقى الجمعة، جنودا من الليبيين والأتراك في مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني، كما أكد رفضه المبادرة المصرية لوقف الحرب في ليبيا.

 

 

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  • اى قانون ياحمار لمجرمى حرب مثلكم بنقلون اسلحة ومرتزقة هى جريمة حرب فى القانون الدولى المهم انك تريد ياحمار التغطية على ضرب قاعدة الوطية ورسم خط احمر لو راجل تخطاه ..احترس من الخط الذى دفن مرسى وحبس مرشد عام الاخوان رغم انف اردوغان ولديه اسود شجعان فى انتظار فى انتظار كلابكم الفارة من اسد سوريا الى اسود الصحراء يااغبياء

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