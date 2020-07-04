وزير الدفاع التركي لجنوده في طرابلس : مصر ليس لديها الحق في فعل شيء وأنتم من قلب الموازين هنا

ليبيا – أشاد وزير الدفاع التركي ” خلوصي آكار ” بما أسماها ” البطولات والتضحيات العظيمة ” للجنود والضباط الأتراك العاملين في ليبيا وكان ذلك خلال إجتماعه بالعشرات منهم في قاعة بقاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس في إجتماع حضره السفير التركي ” سرحان آكسن ” وقيادات القوات الجوية المشغلة للطيران المسير ولم يحضره أي شخصية ليبية .

وقال آكار في اللقاء الذي نشرت وزارة الدفاع التركية أبرز ماجاء فيه في بيان ترجمته المرصد : ” كل ما علينا القيام به هنا هو ما كان يقوم به أجدادنا ، نحن هنا وسنظل هنا حتى النهاية ، نحن مع إخواننا الليبيين ولن نتخلى عن هذا ، أنتم الجيش المحمدي في ليبيا وقمتم بواجبكم بطريقة مميزة وإن ما تفعلونه هنا سيأخذ بالتأكيد مكانة مهمة في التاريخ”.

و أضاف آكار قائلًا : ” أنتم أبطال الجيش المحمدي تواصلون تنفيذ أنشطة مهمة في البر والبحر والجو تماشياً مع توجيهات رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان ، أنتم المخلصين الذين يواصلون أداء واجباتهم بتضحية كبيرة وبطولة نهاراً وليلاً ، صيف وشتاء بتضحية عظيمة وحب كبير لأمتنا النبيلة”.

ومشيرًا لوجوده ووجودهم في طرابلس ، قال وزير الدفاع التركي ” : هذه النقطة التي توصلنا إليها بتعليمات ودعم رئيسنا بثقته وصلواته ، هي موضع فخر وهو فخور بكم للغاية .

جانب من إجتماع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم في #طرابلس مع عشرات الجنود والضباط الأتراك أشاد خلالها بـ "بطولتهم وتضحياتهم العظيمة التي لولاها لما فشل إنقلاب حفتر" وتحدث عن "تاريخ مع #ليبيا عمره 500 سنة "كما أجرى رفقة الضباط الاتراك جولة بمستشفى معيتيقة. #المرصد ( بيان ) pic.twitter.com/EhU7Ph2HcZ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 4, 2020

وكادة رئيسه في التذكير بالإرث العثماني ، قال آكار : ” ادينا تاريخ وثقافة وتفاهم ومعتقدات مشتركة مع ليبيا لمدة تصل إلى 500 عام ، لقد واجهنا صعوبات خطيرة وظلم هنا ونحن الآن هنا بهذا المعنى ، كل ما نحتاج إلى القيام به سنقوم به كما كان يقوم به أسلافنا وسنستمر في التواجد هنا حتى النهاية.”

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يجتمع اليوم في #طرابلس مع عشرات الجنود والضباط الأتراك بحضور قيادة العمليات التركية البرية والجوية المشرفة على عمليات الوفاق وسفير أنقرة "سرحان آكسن" وألقى كلمة أشاد فيها بـ "بطولتهم وتضحيتهم في إفشال حلم حفتر للسيطرة على #ليبيا. #المرصد ( بيان ) pic.twitter.com/G1Pm7hre1c — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 4, 2020

وذكر الوزير التركي بأن العسكريين الأتراك العاملين في الخارج لا يؤدون واجباتهم فحسب ، بل يمثلون بلدانهم ، وهذا يفرض عليهم أيضًا بعض المسؤوليات وأضاف مخاطبًا الجنود الأتراك : ” حلم الانقلابي حفتر بحكم كل ليبيا ( معركة طرابلس ) كان على وشك أن يتحقق ولكن بمساهماتكم تم تغيير الموازين ومنعنا ذلك نحن فقط ، وهذا ليس كلام الصحافة بل أن المجالس الأكاديمية والدوائر العسكرية حول العالم تقول لقد أتى الأتراك إلى هنا فتغير وضع حفتر”.

وزعم الوزير التركي أنهم ( العسكريين الأتراك ) بدأوا العمل في ليبيا بناءً على خطاب ودعوة كتبها السراج إلى الرئيس أردوغان ، وكذلك وفق الاتفاقات مع حكومة الوفاق التي قال أنها هي فقط من يمثل ليبيا .

وأشار آكار إلى أن بعض الدول تركت حكومة السراج جانبًا ولكنها تحاول الآن فعل شيء في القاهرة ، في إشارة منه للمبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار ، وقال : ” القيام بذلك لا يعني سوى تخفيف القتال بشكل غير قانوني بينما تحاول مصر أن تفعل شيئاً بمفردها ولا أحد من هؤلاء لديه الحق ، فهم لا يفضلون الوحدة والتضامن ، إنهم يحاولون تحقيق مصالحهم الشخصية و نواياهم واضحة “.

وفيما بعد انتقل الوزير ” آكار ” ورئيس الأركان التركي الجنرال ” يسار غولر ” إلى مستشفى معيتيقة في جولة تفقدية وقالت وزارة الدفاع التركية : ” هذا المستشفى استهدفته هجمات ميليشيات حفتر لفترة من الوقت ” ولكن الوزارة التركية كشفت ولأول مرة أن المستشفى به موظفيين أتراك قالت أنهم يقدمون الرعاية الصحية هناك .

المصدر : بيان وزارة الدفاع التركية

الترجمة : المرصد – خاص

من معيتيقة .. #تركيا ترفض القفز على جهودها وتنسف شعار " خشم البندقة " . #ليبيا #المرصد https://t.co/1L2i1mDbpT — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 4, 2020

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