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وزير الدفاع التركي لجنوده في طرابلس : مصر ليس لديها الحق في فعل شيء وأنتم من قلب الموازين هنا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أشاد وزير الدفاع التركي ” خلوصي آكار ” بما أسماها ” البطولات والتضحيات العظيمة ” للجنود والضباط الأتراك العاملين في ليبيا وكان ذلك خلال إجتماعه بالعشرات منهم في قاعة بقاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس في إجتماع حضره السفير التركي ” سرحان آكسن ” وقيادات القوات الجوية المشغلة للطيران المسير ولم يحضره أي شخصية ليبية .

وقال آكار في اللقاء الذي نشرت وزارة الدفاع التركية أبرز ماجاء فيه في بيان ترجمته المرصد : ” كل ما علينا القيام به هنا هو ما كان يقوم به أجدادنا  ، نحن هنا وسنظل هنا حتى النهاية ،  نحن مع إخواننا الليبيين ولن نتخلى عن هذا ، أنتم الجيش المحمدي في ليبيا وقمتم بواجبكم بطريقة مميزة وإن ما تفعلونه هنا سيأخذ بالتأكيد مكانة مهمة في التاريخ”.

و أضاف آكار قائلًا : ” أنتم أبطال الجيش المحمدي تواصلون تنفيذ أنشطة مهمة في البر والبحر والجو تماشياً مع توجيهات رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان ، أنتم المخلصين الذين  يواصلون أداء واجباتهم بتضحية كبيرة وبطولة نهاراً وليلاً ،  صيف وشتاء بتضحية عظيمة وحب كبير لأمتنا النبيلة”.

ومشيرًا لوجوده ووجودهم في طرابلس ، قال وزير الدفاع التركي ” :  هذه النقطة التي توصلنا إليها بتعليمات ودعم رئيسنا بثقته وصلواته ، هي موضع فخر وهو فخور بكم للغاية  .

وكادة رئيسه في التذكير بالإرث العثماني ، قال آكار : ” ادينا تاريخ وثقافة وتفاهم ومعتقدات مشتركة مع ليبيا لمدة تصل إلى 500 عام ، لقد واجهنا صعوبات خطيرة وظلم  هنا ونحن الآن هنا بهذا المعنى ، كل ما نحتاج إلى القيام به سنقوم به كما كان يقوم به أسلافنا وسنستمر في التواجد هنا حتى النهاية.”

وذكر الوزير التركي بأن العسكريين الأتراك العاملين في الخارج لا يؤدون واجباتهم فحسب ، بل يمثلون بلدانهم ، وهذا يفرض عليهم أيضًا بعض المسؤوليات وأضاف مخاطبًا الجنود الأتراك : ” حلم الانقلابي حفتر بحكم كل ليبيا ( معركة طرابلس ) كان على وشك أن يتحقق ولكن بمساهماتكم تم تغيير الموازين ومنعنا ذلك نحن فقط ، وهذا ليس كلام الصحافة بل أن المجالس الأكاديمية والدوائر العسكرية حول العالم تقول لقد أتى الأتراك إلى هنا  فتغير وضع حفتر”.

وزعم الوزير التركي أنهم ( العسكريين الأتراك ) بدأوا العمل في ليبيا بناءً على خطاب ودعوة  كتبها السراج إلى الرئيس أردوغان ، وكذلك وفق الاتفاقات مع حكومة الوفاق التي قال أنها هي فقط من يمثل ليبيا .

وزير الدفاع التركي يرافقه رئيس الأركان ” يسار غولر ” في زيارة مجددًا إلى غرفة العمليات التركية في معيتيقة

وأشار آكار إلى أن بعض الدول تركت حكومة السراج جانبًا ولكنها تحاول الآن فعل شيء في القاهرة ، في إشارة منه للمبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار ، وقال : ”  القيام بذلك لا يعني سوى تخفيف القتال بشكل غير قانوني بينما تحاول مصر أن تفعل شيئاً بمفردها ولا أحد من هؤلاء لديه الحق ، فهم لا يفضلون الوحدة والتضامن ، إنهم يحاولون تحقيق مصالحهم الشخصية و نواياهم واضحة “.

وفيما بعد انتقل الوزير ” آكار ”  ورئيس الأركان التركي الجنرال ” يسار غولر ” إلى مستشفى معيتيقة في جولة تفقدية وقالت وزارة الدفاع التركية : ” هذا المستشفى استهدفته هجمات ميليشيات حفتر لفترة من الوقت  ” ولكن الوزارة التركية كشفت ولأول مرة أن المستشفى به موظفيين أتراك قالت أنهم يقدمون الرعاية الصحية هناك .

المصدر : بيان وزارة الدفاع التركية

الترجمة : المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اكار حمار لان كل ما فعله كلب ترامب بترخيص من ترامب وبوتن وبامكانيات الناتو المسيحى اما جيش المسلمين سبحان الله سيفتح اسطنبول ارض الكفر والضلال بدون قتال ويقتسم غنائمها فاين جيش الدعارة التركى وقتها بالطبع سيهلك مع الناتو على يد خير اجناد الارض فالغبرة بالنهاية التى حددها رسول الله منذ 1400 سنة فالكذب لا ينفع اما السنة المطهرة اجب ياحمار اين جيش الدعارة التركى وقت فتح اسطنبول الكافرة اخر الزمان
    عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا فَتَحَ عَلَيْكُمْ مِصْرَ؛ فَاتَّخِذُوا فِيهَا جُنْدًا كَثِيفًا؛ فَذَلِكَ الْجُنْدُ خَيْرُ أَجْنَادِ الْأَرْضِ»، فقال أبو بكر الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: «لِأَنَّهُمْ وَأَزْوَاجَهُمْ وأبناءَهم فِي رِبَاطٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
    الجيش المحمدى ضدكم ياحمار بنص الاحاديث الشريفة
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

    رد

  • اردوغان الان على خطى صدام بينفخوه قبل ما يسلخوه ويشتتوا جيش الدعارة فى اكثر من مكان ليهلك بينما حاول مع مصر وفشلوا فى جرهم فى اليمن وسوريا وادخر قوته لاسرائيل وكلابها الاخوان فزوال دولة الاخوان الكافرة اولا فى اسطنبول قبل تحرير الاقصى كما فى احاديث ابوهريرة حيث معقل المسلمين وقتها فى دمشق وتنتهى بتحرير ارض الكفر اسطنبول على يد المسلمين بدون قتال ضد جيش حليمة التركى الذى يهلك مع الناتو المسيحى فى الحرب مع المسلمين
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

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  • غير. شوفوا. من. يقول. مصر. ليس. لديها. الحق. وانت. خلوصي. الكلب. شنو. الحق. ليك. في. ليبيا. شنو. بتغير. الجغرافيا. على. كيفك. وتركيا. ليس. لديها. الحق. ياحمار.

    رد

  • ياحمار يااكار اين هلك جدك هولاكو قائد المغول اليس فى مصر ومن الذى اسقط مرشدكم الاعمى اليس فى مصر ومن يهلك اردوغان ويسقطه للابد اذا تخطى الخط الاحمر اليست مصر فهل تعرف ان رقبة اردوغان تحت اقدام السيسى اما يرفعه عن او يقطعها ان عاد اردوغان من غير قطرة نفط وشرب من البحر !!!

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  • تخيل او كان اردوغان يحكم مصر مكان السيسى واصبح فرعون ومعاه اكار هامان ومعاه تميم قارون وقتها كنت ستجد اكار الحمار يقول لنا الحق فى السيطرة على افريقيا فنحن الحضارة ونحن من حكمنا نبى الله يوسف اجمل الانبياء ونحن من انقذنا العالم من المجاعة سبع سنوات ونحن ونحن نستحق ان نسيطر على افريقيا انا الفرعون الجبار مش كده يااكار ..ايوه تمام افندم !!!

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