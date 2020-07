قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إنه يجب على جميع

الأطراف احترام حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا.

The post الخارجية الأميركية: على جميع الأطراف احترام حظر الأسلحة الأممي على ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24