تواصل الاغتيالات..تصفية مليشياوي في الزاوية

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم السبت أن مسلحين أقدموا على تصفية المليشياوي أبوبكر فرج الحرابي في مدينة الزاوية.

وأوضح المصدر أن الحرابي من مواليد فبراير 2000 ومن سكان مدينة الزاوية وتابع لمليشيا “الفرقة الأولى”، لافتا إلى أنه تمت تصفيته أمس الجمعة.

وأشار المصدر إلى أن مسلحين يستقلون سيارة مدنية قاموا بفتح النار عليه أثناء تواجده في منطقة السيدة زينب بالزاوية دون تحديد الأسباب.

وفي منتصف يونيو الماضي أقدم عدد من المسلحين تابعين لإحدى مليشيات مدينة مصراتة على عنصرين وإصابة ثالث تابعين لمليشيا السرية السادسة – مكتب أبوسليم “.

وقامت مليشيات مصراتة بفتح النار على عناصر المليشيا مساء الخميس الماضي أثناء تواجدهم في منطقة الكشوني في باب بن غشير وهم سراج محمد قريرة و سليم الشريف “المشوكة” وإصابة علي سالم الغرياني.

ولم تعرف الأسباب وراء ذلك، في حيت أشارت مصادر إلى تورط المدعو “أغنيوة الككلي” في اختطاف أحد قيادات مليشياوية بارزة في مدينة مصراتة ويدعى عبداللطيف الكريك منذ مدة.

وسبق هذه الأحداث، جريمة قتل وقعت في شارع طريق الخدمات في قرية البوعيشي في طرابلس بعد تصفية شخص من قبل مسلحين وترك جثته على قارع الطريق.

ولم تعرف أو تحدد أسباب ولا ملابسات ودوافع تلك الجريمة أو اطرافها، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى أن جريمة القتل وقعت بالقرب من أحد المقرات التابعة لمليشيات مصراتة.

وعقب عملية التصفية، قام مسلحين بعدها بأيام بتصفية المليشياوي أيمن صالح الملقب “باله” دون تحديد تبعية أو هوية المسلحين ولا دوافع التصفية.

وأكد المصدر ذاته، أن المغدور من مواليد 1990 ومن سكان منطقة تاجوراء وقيادي ميداني بمليشيا “رحبة الدروع” المؤيدة للغزو التركي، موضحًا أنه فتح النار عليه أثناء تواجده في تاجوراء.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالة احتقان في أوساط مليشيا “رحبة الدروع” وتوعد عناصرها بالرد والانتقام دون تحديد أو ذكر الجهة التى أقدمت على تصفية “باله”.

والأسبوع الماضي شهد أيضًا تصفية أحد عناصر المليشيات في العاصمة طرابلس من قبل مسلحين أمطروه بوابل من الرصاص.

وأضاف المصدر أنه تمت تصفية المليشياوي حسام عبدالله الحمروني مواليد 2001 ومن سكان طرابلس بعد أن فتح عليه النار من قبل مسلحين يستقلون سيارة مدنية دون تحديد نوعها.

وأشار المصدر إلى أن تصفية الحمروني تمت الجمعة في حدود الساعة 11 ليلا أثناء تواجده بالقرب من محطة وقود “القديم” في منطقة قصر خيار.

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