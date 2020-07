أفادت مصادر إعلامية، السبت، بانتشار مسلحين متسللين من

الحدود السودانية بشكل مكثف في شوارع مدينة الجفرة، بعد إغلاق الطرق المؤدية لحي

أم درمان بهون احتجاجا على مقتل مواطن على يد هؤلاء المسلحين.

The post انتشار مكثف لمسلحين متسللين من الحدود السودانية في شوارع الجفرة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24