تركيا تنشر منظومات دفاع جوي في ليبيا تمهيدا لإنشاء قاعدتين لقواتها

أفادت مصادر إعلامية تركية، السبت، بأن القوات الجوية

التركية نشرت منظومة دفاع جوي متطورة من طراز HAWK تركية الصنع، في قاعدة عقبة

بن نافع “الوطية” في ليبيا.

وأضافت المصادر أن تركيا ستواصل دعم حكومة الوفاق غير

المعتمدة، في إطار اتفاقية التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين الوفاق وأنقرة، كما

أنها ستواصل دعمها لمليشيات الوفاق في سرت عبر وحداتها الجوية والبحرية والبرية الموجودة

هناك.

وتابعت المصادر أن تركيا تعمل على إنشاء قاعدتين جوية وبحرية

في ليبيا، ومن أجل ذلك قامت بنشر منظومة الدفاع الجوي MIM-23B HAWK في قاعدة عقبة بن نافع

“الوطية” بعد السيطرة عليها في مايو الماضي، بعد أن تم نشر نفس المنظومة

سابقا في طرابلس، مشيرة إلى إمكانية إنشاء قواعد للطائرات المسيرة في نفس القاعدة في

المستقبل القريب.

وذكرت المصادر أن تركيا قامت أيضا بإرسال نظام أسلحة الدفاع

الجوي المنخفض الارتفاع من طراز كوركت (AİHSS)

إلى ليبيا، والذي يتبع للوحدات البرية التركية، لافتة إلى أن نظام كوركت هو نظام للدفاع

الجوي منخفض الارتفاع بمدى يصل إلى 4 كلم، وتم تطويره على المنصة البرمائية FNSS ZMA-30 بمرافق وإمكانيات تركية محلية.

هذا واختتم في وقت سابق اليوم، وزير الدفاع التركي، خلوصي

آكار، على رأس وفد عسكري تركي رفع المستوى، زيارة إلى ليبيا استمرت يومين التقى خلالها

مسؤولين في حكومة الوفاق.

