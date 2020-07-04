أردوغان: محاولات عرقلة نهوض تركيا لن تنجح مهما فعلوا

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المدن الطبية التركية تعتبر الأفضل في أوروبا وضمن الأوائل عالميا.

وادعى أردوغان خلال كلمة اليوم السبت أثناء مشاركته في افتتاح “مدينة لطفي كيردار الطبية” بمنطقة قارطال باسطنبول، عزم بلاده عل التحول إلى مركز علاجي للقارات الثلاث (أوروبا وإفريقيا وآسيا).

وزعم الرئيس التركي أن هناك جهات انزعجت على الفور بعد ما أسماه نجاح تركيا في كل المجالات بدءا من الرعاية الصحية إلى عمليات الإنتاج خلال مرحلة فيروس كورونا، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وتابع قائلا: “فليفعلوا ما يشاؤون فلن يستطيعوا إعاقة وصول تركيا لتحقيق أهدافها الاقتصادية والديمقراطية”.

وادعى أردوغان أن بلاده أصبحت جهة فاعلة قوية بالمنطقة بشكل منقطع النظير في التاريخ الحديث، وأن محاولات عرقلة نهوض تركيا لن تنجح مهما فعلوا في الداخل والخارج.

وقال إن بلاده ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي بنفس العزم والإصرار باستثناء تأخير قصير نجم عن وباء كورونا، على حد زعمه.