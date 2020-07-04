خروج ٣٨ ليبيا من الحجر الصحي بالسودان

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا ببنغازى، عن خروج المواطنين أعضاء الجالية الليبية في السودان من موقع الحجر الصحي بفندق فكتوريا، أمس الجمعة، وعددهم 38 موطنا ومواطنة، بينهم أطفال.

وقالت الغرفة في بيان لها إن هؤلاء المواطنين هم من طرابلس وزليتن وسبها والكفرة وبنغازي، إذ خرجوا بعد انقضاء فترة الحجر الصحي المقررة لهم وإجراء التحاليل الطبية للمرة الثانية وثبوت خلوهم من فيروس كورونا ( كوفيد – 19)، وذلك بحضور أعضاء الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، ومشرفي نقطة المراقبة الصحية بالموقع، ومدير الفندق.

وأشارت الغرفة إلى أن من بين هؤلاء المواطنين رئيس قسم التحصينات بإدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبد الرحمن سعود، والذي أشاد بإجراءات الحجر الصحي والخدمات الصحية التي يتلقاها النزلاء بموقع الحجر بإشراف الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، كما أثنى على خدمات الضيافة التي يقدمها الفندق خلال فترة الحجر الصحي.