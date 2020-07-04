ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

04 July, 2020

نظمت في مدينة سرت فعاليات الصالون السياسي الـ13 لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية، تحت عنوان “سرت مدينة السلام”.

و أقيمت الفعاليات بإدارة مدير مكتب وزارة الخارجية في بنغازي، وبحضور ومشاركة عدد من النخب القانونية والسياسية، ومديري الإدارات والسفراء والمختصين بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، ورئاسة جامعة سرت وعمداء الكليات، وعدد من المهتمين وناشطي مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.