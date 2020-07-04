إطلاق حملة موسعة لإقفال المحلات المخالفة في طبرق

أطلق المجلس التسييري لبلدية طبرق صباح اليوم السبت حملة موسعة لإقفال المحلات المخالفة، والتي لا تمتلك رخص وأذونات مزاولة.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية، شكل لجنة من عضو المجلس هاشم أمصادف، وجهاز الحرس البلدي وقوات مساندة من الأمن والشرطة العسكرية، مهمتها التفتيش على المحلات التي لا تمتلك رخص وأذونات مزاولة نشاط وتغريمها.

وأضاف المكتب، أن اللجنة تقوم بحصر المحلات والعمالة الموجودة بها وخاصة الأجانب، داعيا الجميع إلى إنهاء إجراءاتهم وإلا سيتم إقفال محلاتهم بشكل نهائي.

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