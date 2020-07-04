واشنطن تؤكد على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا

العنوان_واشنطن

قالت جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن أمريكا ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

وأضافت جريفيث في تصريحات صحفية، أنه من الضروري وضع اللمسات الأخيرة لوقف فوري لإطلاق النار، في إطار المحادثات العسكرية 5+5 التي تقودها الأمم المتحدة.

وأكدت على احترام جميع الأطراف لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وعلى الشعب الليبي في نهاية المطاف حل هذه الأزمة من خلال المفاوضات السياسية.

وشددت على ضرورة فتح تصديرالنفط، كونها خطوة حيوية لمنع المزيد من الصراع والانتهاك للسيادة الليبية، داعية لضرورة السماح لمؤسسة النفط الوطنية بالعودة إلى العمل، كي لا تتسنى لأي دولة أجنبية فرصة استخدام الإغلاق كذريعة لشن عمل عسكري من أجل إنقاذ النفط.