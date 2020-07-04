وزير الدفاع التركي زار ليبيا لتعيين خالد الشريف رئيسا للمخابرات وشرح “خطة سرت”

قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى طرابلس ومصراتة تهدف لشرح خطة الهجوم على سرت والجفرة التي ستتولاها القوات التركية مباشرة بدعم من المرتزقة السوريين والميليشيات الليبية وقوى الإرهاب.

وأضاف العباني في تصريحات صحفية: ليس بغريب أن يرسل أردوغان وزير دفاعه التركي إلى طرابلس وذلك لشأن يراه كبيرًا ألا وهو دعم آمر التسليح بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وآمر معتقل الهضبة سيئ السيط السابق، خالد الشريف “أبوحازم”، لتنصيبه رئيسًا لجهاز المخابرات الليبية في وقت تزداد فيه الصراعات المحلية بين قوى الإرهاب على الفوز بهذا المنصب.

وأوضح النائب البرلماني أن خالد الشريف هو أحد رجالات النظام الإرهابي التركي والمرتبط به ارتباطا وثيقًا ولا يعصي له أوامر، مشيرًا إلى أن أنقرة تتخوف من أن يعين السراج تحت ضغوط الميليشيات المتغولة، شخصًا آخر غير خالد الشريف بعد أن رشحت معلومات تفيد بأن ميليشيات الزنتان تدعم بقوة تعيين عماد الطرابلسي لشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الليبية.