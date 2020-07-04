بالصور ..وزير الدفاع التركي يصل مصراتة

العنوان_مصراتة

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إلى مدينة مصراته شرقي ليبيا، حيث كان باستقباله والوفد العسكري التركي المرافق، وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وتأتي زيارة آكار إلى مصراته بعد جولة تفقدية للقوات التركية المتواجدة في العاصمة الليبية طرابلس، حيث أكد أن “الجنود الأتراك سيستمرون في أداء مهامهم في البر والبحر والجو في إطار اتفاقية التعاون الأمني والعسكري بين حكومة السراج الشرعية وتركيا، وذلك بناء على توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان”.

وأمس الجمعة، وصل أكار يرافقه غولر، إلى طرابلس، وذلك لبحث عدد من الملفات الهامة مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

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