أفادت مصادر إعلامية، الأحد، باستهداف طيران حربي لقاعدة
عقبة بن نافع “الوطية”.
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أفادت مصادر إعلامية، الأحد، باستهداف طيران حربي لقاعدة
عقبة بن نافع “الوطية”.
The post طيران حربي يستهدف قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
الموضوع هذا هجمات اماراتية فرنسية من قواعد في تونس – لن ترتاحوا حتى يتم مسح قواعد تونس المحرضة على تخريب القطاعات الليبية بِما في ذلك مطار طرابلس العالمي والمدارس العامة والمستشفيات – هذه أشياء لا يحب التغافل عنها – وتونس ومصر وبعض دول الخليج وعملاءَهم يعملون فقط لتخريب المنطقة فقط واستدعائهم للشيعة داخل الشمال الأفريقي لبث الاحقاد وتسميم العقول وتغييب الاعراف . وهذا الشيء لا يخفى عاى الليبيين . ويجب العمل عليه دون اي إهمال .
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