طيران “مجهول” يستهدف قاعدة الوطية الجوية

ذكرت مصادر محلية، أن 6 ضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية الجوية، ليلة أمس.

وأوضحت مصادر عسكرية لـ218 أن سلاح الجو الليبي هو من نفّذ 6 ضربات الجوية على قاعدة الوطية، وأن من يتواجد فيها مجموعة من المرتزقة السوريين وأتراك.

وأكدت المصادر، أن الضربات دمّرت منظومة دفاع جوي تركية.

في المقابل، أشارت حسابات على مواقع التواصل، أن الضربات الجوية، استهدفت مهربي الوقود.

ولم تكشف أي جهات في ليبيا، حقيقة الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية، في بيانات رسمية حول الضربات الجوية على قاعدة الوطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية