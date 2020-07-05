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طيران “مجهول” يستهدف قاعدة الوطية الجوية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت مصادر محلية، أن 6 ضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية الجوية، ليلة أمس.

وأوضحت مصادر عسكرية لـ218 أن سلاح الجو الليبي هو من نفّذ 6 ضربات الجوية على قاعدة الوطية، وأن من يتواجد فيها مجموعة من المرتزقة السوريين وأتراك.

وأكدت المصادر، أن الضربات دمّرت منظومة دفاع جوي تركية.

في المقابل، أشارت حسابات على مواقع التواصل، أن الضربات الجوية، استهدفت مهربي الوقود.

ولم تكشف أي جهات في ليبيا، حقيقة الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية، في بيانات رسمية حول الضربات الجوية على قاعدة الوطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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