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الشرارة توزع 1.5 مليون لتر بنزين على 31 محطة وقود بطرابلس 

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، بأن الفرق الفنية التابعة لها، تمكنت خلال الساعات الماضية، يوم أمس، من توزيع 1.590 مليون لتر من وقود البنزين على 31 محطة تابعة لها في مدينة طرابلس وضواحيها، مشيرة إلى أن كامل الكمية سحبت مباشرة من على ضهر الناقلات المتواجدة في ميناء طرابلس البحري.

وأوضحت الشركة عبر بيان لها، أنها وزعت أيضا على محطاتها في مدينة طرابلس، إضافة  إلى 182‪ ألف لتر من وقود الديزل على 11 محطة في مدينة طرابلس وضواحيها  سحب جلها من مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط ، أحد الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في منطقة جنزور، وذلك في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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