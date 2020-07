أفادت مصادر إعلامية، الأحد، بتدمير أنظمة دفاعات جوية، نصبتها

تركيا بقاعدة عقبة بن نافع “الوطية” بغارات شنها طيران حربي.

ونقلت المصادر عن مسؤول بغرفة عمليات القوات الجوية التابعة

للجيش أن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز “هوك” ومنظومة

“كورال” للتشويش في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، مشيرة إلى أن

القوات التركية ثبتت هذه المنظومات الخميس في القسم الغربي من القاعدة.

كما نقلت المصادر عن مسؤول آخر في الجيش أنه جرى مراقبة دخول

وتركيب منظومة الدفاع الجوي للقوات التركية من طراز “هوك” مع ملحقاتها من

رادارات طيلة الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ وزير الدفاع التركي اليوم أثناء

تواجده في مصراتة أن قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” أصبحت جاهزة للاستخدام

فقرر الجيش تدميرها بعد دخولها للخدمة ونسبة التدمير في المنظومة 100%.

The post تدمير منظومات دفاع جوي تركية في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24