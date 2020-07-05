“السباعي”: الأحرار الذين قارعوا المرتزقة على أسوار طرابلس مستعدون للموت دون أن يدنس أحد عرضهم

زعم علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب أن ما وصفهم بالأحرار الذين قارعوا “مرتزقة الأرض” على أسوار طرابلس مستعدون للموت دون أن يدنس أحد عرضهم.

وواصل “السباعي” زعمه عبر منشور على صفحته بفيسبوك، قائلا: “إن المخابرات المصرية من أخبث المخابرات التي تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وعندنا قطيع لا يفكر وليس بحاجة للتفكير، انما هو قابل لأن يصدق كل ما تلقيه تلك المخابرات عبر أذرعها الإعلامية”.

وادعى البرلماني المنشق أن بعض الليبيين مستعدون أن يقبلوا الشيئ ونقيضه في آن واحد.

واختتم ادعاءاته قائلا: “الأحرار الذين قارعوا مرتزقة الأرض على أسوار طرابلس مستعدين أن يموتوا جميعا على أن يدنس أحد عرضهم أيها الأوغاد!”، حسب زعمه.