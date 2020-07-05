ليبيا الان

“السباعي”: الأحرار الذين قارعوا المرتزقة على أسوار طرابلس مستعدون للموت دون أن يدنس أحد عرضهم

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب أن ما وصفهم بالأحرار الذين قارعوا “مرتزقة الأرض” على أسوار طرابلس مستعدون للموت دون أن يدنس أحد عرضهم.

وواصل “السباعي” زعمه عبر منشور على صفحته بفيسبوك، قائلا: “إن المخابرات المصرية من أخبث المخابرات التي تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وعندنا قطيع لا يفكر وليس بحاجة للتفكير، انما هو قابل لأن يصدق كل ما تلقيه تلك المخابرات عبر أذرعها الإعلامية”.

وادعى البرلماني المنشق أن بعض الليبيين  مستعدون أن يقبلوا الشيئ ونقيضه في آن واحد.

واختتم ادعاءاته قائلا: “الأحرار الذين قارعوا مرتزقة الأرض على أسوار طرابلس مستعدين أن يموتوا جميعا على أن يدنس أحد عرضهم أيها الأوغاد!”، حسب زعمه.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياحمار سيدك اكار وصل لطرابلس ومصراته ويتعامل معكم كعبيد وغدا نرى فروع لبيوت الداعرة فى اسطنبول واهمها اللبوة ام السباعى للدعارة المهبلية والشرجية عرض خاص بمناسبة الافتتاح

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  • يا عم سباعي روح شوف مراتك وأمك واختك نايمين مع سوري ولا تركي…عارف انك هنقول مش مشكلة لما نحسن النسل عشان رجالتهم حلوين بس المشكلة انهم هيزهقوا من حريمكم وهيدخلوا علي رجالتكم والا هو ده اللي انت عاوزه

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  • احرار الاخوان بيتناكوا بالنهار من الحمار اكار قائد مليشيا اردوغان ولكن نسور الجو فى ليبيا اكرموه واعطوه صفعة على قفاه ودمروا منظومات الدفاع الجوى بالوطية فى فضيحة مدوية لو كنت مكان اردوغان كنت اعرى الحمار اكار فى شوارع اسطنبول وازفه على حمار بالمقلوب

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  • شعار الاخوان الان يرفعه نياكة عنهم ابن اللبوة السى باعى باهى باهى يقول الشعار الجديد للخوان موجها للسلطان الميبون اردوغان شبيك لبيك نيك براحتك نيك نحن الدجاج وانت الديك كل الخوان تحت رجليك المشرى اخصائى تدليك بيضان لاردوغان والحيوان صوان جاهز بالنسوان تحت امر السلطان بالمجان امان ياربى امان فلد شراج شرجى مين بيقول ليس عنده شرجية اسأل سلطان اردوغان عن شرجيته فهو ادرى !!!

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