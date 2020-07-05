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بينهم قيادي.. مصادر تكشف حصيلة قتلى القصف الجوي في ليبيا وترجيحات بشأن الجهة المنفذة

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشفت مصادر صحفية أن القصف الذي استهدف قاعدة الوطية دمر غرفة عمليات القيادة التركية في ليبيا، وذلك بعد أن شنت طائرات حربية تسع غارات على القاعدة الجوية.

وأفادت المصادر أن الغارات أدت إلى مقتل ستة ضباط أتراك وقائد عسكري تركي وعدد من الجرحى.

ورجحت المصادر الصحفية أن تكون الطائرات التي أستهدفت الوطية فجر اليوم هي طائرات فرنسية خرجت من مدرج تيساليت أو مدرج كيدال في مالي.

وفي وقت سابق، أكد مصدر مسؤول بغرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة أن ضربات جوية إستهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي طراز ”هوك” ومنظومة ”كورال” للتشويش ثبتتها القوات التركية الخميس في القسم الغربي من قاعدة عقبة بن نافع الجوية .

وكانت مصادر صحفية مطلعة أكدت أن قاعدة الوطية شهدت في ساعات متأخرة من ليل السبت/الاحد قصفاً جوياً عنيفاً وسط سماع اصوات تحليق لطيران حربي في سماء منطقة الجبل الغربي، مضيفةً أن القصف كان بأكثر من 6 ضربات جوية، وأن قوة الضربات على القاعدة شعر بها في منطقتي الرجبان والزنتان.

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  • لاندري هل الأتراك او حكومة الوفاق اغبياء أم ماذا الا يعلمون بأن أي تنازل من طرف حكومة الوفاق لصالح تركيا سيقبل برفض من جانب المجتمع الدولى انشاء قواعد او معسكرات لصالح أي طرف اجنبي داخل الاراضى الليبية سيتم تدميرة من قبل المجهول وهذا التخبط في حكومة الوفاق يدل على ضعف رجال السياسة في التعامل مع المجتمع الدولي ومصالح الدول نعم للتعاون في جميع المجالات العسكرية والفنية وتجارية ولكن ليس على حساب الوطن

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