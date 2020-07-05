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بويصير: العيون الإلكترونية تعرفت على مصدر الغارة على منظومة هوك في الوطية وتركيا ستشتبك معه

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بويصير: العيون الإلكترونية تعرفت على مصدر الغارة على منظومة هوك في الوطية وتركيا ستشتبك معه

زعم محمد بويصير، أحد الموالين والداعمين للمليشيات المسلحة والغزو التركي لليبيا أن قصف منظومة هوك والتي كانت في طور التركيب في الوطية، سيجعل تركيا تشتبك مباشرة مع مصدر الغارة، بحسب وصفه.

وقال بويصير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن قصف منظومة هوك في طور التركيب في الوطية رغم انه لم يحدث خسائر بشرية، وأنها إحدى منظومات عدة، إلا أنه تصعيد”.

وأضاف “هذا التصعيد يفتح امام الأتراك إمكانيات الاشتباك المباشر مع مصدر الغارة، الذى اعتقد أنه تم التعرف عليه من خلال العيون الإلكترونية التي تملأ سماء ليبيا”.

الوسوم

الغزو التركي الوطية بويصير تركيا غارة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • …الجهة معروفة والقردوغان لايتورع ان يدخل في مواجهة عسكرية فعلا مع اي دولة عظمي او صغري فقد أصابه الغرور والطمع ويريد ان ينهب ويسرق بأكبرسرعة ممكنة لينقذ ليرته وغضب الاتراك القادم عليه قريبا انشاءالله…قاعدة الوطية لن تكون الا ليبيه و ل ليبيين فقط …

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  • لا عيون اكترونية لا……..الجيش المصري اللي ضرب قاعدة الوطية.وان كانك راجل وهذه الصفة بعيدة عنك كل البعد لانك نذل وساقط.انت او خليفة الشواذ ان تردوا علي الجيش المصري.ياكلاب

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