بويصير: العيون الإلكترونية تعرفت على مصدر الغارة على منظومة هوك في الوطية وتركيا ستشتبك معه

زعم محمد بويصير، أحد الموالين والداعمين للمليشيات المسلحة والغزو التركي لليبيا أن قصف منظومة هوك والتي كانت في طور التركيب في الوطية، سيجعل تركيا تشتبك مباشرة مع مصدر الغارة، بحسب وصفه.

وقال بويصير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن قصف منظومة هوك في طور التركيب في الوطية رغم انه لم يحدث خسائر بشرية، وأنها إحدى منظومات عدة، إلا أنه تصعيد”.

وأضاف “هذا التصعيد يفتح امام الأتراك إمكانيات الاشتباك المباشر مع مصدر الغارة، الذى اعتقد أنه تم التعرف عليه من خلال العيون الإلكترونية التي تملأ سماء ليبيا”.