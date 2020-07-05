نشرة جوية لـ3 أيام.. الارصاد تتوقع هطول للأمطار على هذه المناطق وتحذر من هذا الأمر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم الأحد أن تشهد الأجواء طقس معتدل على أغلب مناطق شمال ووسط البلاد.

وأشارت النشرة الجوية إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

تحذير

وحذرت النشرة الجوية من اضطراب البحر، مشيرةً إلى أنه غير مناسب للسباحة والاصطياف خلال هذه الايام.

وبحسب النشرة فتكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق مابين ( 28 – 31 ) مْ وتكون على الدواخل مابين ( 33 – 37 ) مْ ، وتبقى مرتفعة نسبياً على مناطق الجنوب وتكون مابين ( 37 – 42 ) مْ.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية:

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الساحل. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 31 و33 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

قليلة السحب تتكاثر غدا الإثنين مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية. الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة . وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و30 درجة مئويةعلى المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 32 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها-غات- غدامس- الحمادة

السماء قليلة السحب. والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

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