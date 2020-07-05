مصدر لـ218: “رافال” فرنسية دمّرت منظومة تركية في الوطية

علمت 218 من مصدر مطلع أن سلسلة الضربات التي استهدفت قاعدة الوطية الجوية ليلة السبت نفذتها مقاتلة رافال فرنسية عن بعد 70 كيلومترا.

وكشفت ذات المصدر أن الغارات الجوية استهدفت منظومتي دفاع تركيتين كانتا داخل القاعدة، إحداها دمرت بالكامل، فيما نجت الأخرى، مبينا أن مدى هذه المنظومات الجوية يبلغ 40 كيلومترا، أي بفارق 30 كيلومترا عن المدى الذي قصفت منه القاعدة.

وهذه المرة الثانية التي تتعرض فيها قاعدة الوطية للقصف منذ انسحاب قوات الجيش الوطني منها في الـ18 من شهر مايو الماضي، بعد سماع شهود عيان من منطقة الرجبان دوي انفجارات وتحليق للطيران قرب القاعدة منذ 3 أيام.

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