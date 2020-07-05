ليبيا الان

مصدر لـ218: “رافال” فرنسية دمّرت منظومة تركية في الوطية

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علمت 218 من مصدر مطلع أن سلسلة الضربات التي استهدفت قاعدة الوطية الجوية ليلة السبت نفذتها مقاتلة رافال فرنسية عن بعد 70 كيلومترا.

وكشفت ذات المصدر أن الغارات الجوية استهدفت منظومتي دفاع تركيتين كانتا داخل القاعدة، إحداها دمرت بالكامل، فيما نجت الأخرى، مبينا أن مدى هذه المنظومات الجوية يبلغ 40 كيلومترا، أي بفارق 30 كيلومترا عن المدى الذي قصفت منه القاعدة.

وهذه المرة الثانية التي تتعرض فيها قاعدة الوطية للقصف منذ انسحاب قوات الجيش الوطني منها في الـ18 من شهر مايو الماضي، بعد سماع شهود عيان من منطقة الرجبان دوي انفجارات وتحليق للطيران قرب القاعدة منذ 3 أيام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المهم هو اصابة رئيس الاركان التركى فى الوطية بعيدا عن الخط الاحمر عقبال الحمار اكار

    رد