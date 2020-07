الأعلى لقبائل العجيلات يطالب بالإفراج الفوري عن الكابتن هانيبال القذافي

أكد المجلس الأعلى لقبائل العجيلات، الأحد، دعمه للرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال القذافي، في مطالبتها بالإفراج عنه بشكل فوري.

وطالب المجلس في بيان له، بالإفراج الفوري عن الكابتن هانيبال القذافي، المعتقل داخل السجون اللبنانية منذ عدة أعوام، رغم تبرئته من التهم الجنائية الموجهة إليه، مؤكدا أن الكابتن هانيبال بريء من تهم التكتم على معلومات بشأن اختفاء رجل الدين الشيعي البارز اللبناني، موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا عام 1978م بصحبة شخصين آخرين، خصوصا أن عمره آنذاك كان لا يتجاوز الأربعة أعوام تقريبا.

وأعرب مجلس قبائل العجيلات، عن استغرابه تجاه صمت الحكومة اللبنانية عن بقائه في السجن طيلة هذه المدة الطويلة، مطالبا الشعب اللبناني بالتدخل للإفراج عن الكابتن هانيبال الذي تم اختطافه من سوريا وتسليمه للحكومة اللبنانية.

كما طالب المجلس الحكومة السورية بضرورة التدخل للإفراج عنه فورا، موضحا أن مساندته لقضية الكابتن هانيبال معمر القذافي، تأتي انطلاقا من دور القبائل الليبية في الصمود والدفاع عن الوطن الحبيب والدفاع عن المعتقلين السياسيين.

