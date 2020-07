طائرة رافال فرنسية استهدفت منظومتى الدفاع التركيتين فى قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية”

أعلنت مصادر صحفية، الأحد، أن سلسلة الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية أمس السبت نفذتها مقاتلة رافال فرنسية عن بعد 70 كيلومترا.

وأوضحت المصادر أن الغارات الجوية استهدفت منظومتي دفاع تركيتين كانتا داخل القاعدة، إحداها دمرت بالكامل، فيما نجت الأخرى، مشيرة إلى أن مدى هذه المنظومات الجوية يبلغ 40 كيلومترا، أي بفارق 30 كيلومترا عن المدى الذي قصفت منه القاعدة.

