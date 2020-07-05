السيسي يصدر أوامر للجيش المصري بشأن ليبيا بعد تعرض قاعدة الوطية لقصف مجهول

اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة المصرية لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، بعد تعرض قاعدة الوطية الجوية غربي العاصمة طرابلس لنيران مجهولة، الليلة الماضية.

كما تابع السيسي جهود الجيش المصري لتأمين الاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتدادا للحدود الدولية لمصر، وذلك خلال اجتماع مع مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة المصرية.

ووفقا لبيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، “تابع السيسي أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا انظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري طيبة 1”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن يوم 20 يونيو الماضي على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها، وذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا.

وكانت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، اكدت اليوم، صحة التقارير بتعرض قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة الليبية طرابلس لقصف جوي الليلة الماضية.

ونقلت الوكالة، عن “مصدر في الجيش فضل عدم نشر اسمه” قوله إن القاعدة “تعرضت أمس لقصف من قبل طيران حربي مجهول الهوية”، وذلك “بعد سماع تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بالقاعدة”.

ويأتي هذا على خلفية تقارير إعلامية أفادت بأن “الجيش الوطني الليبي” قصف القاعدة ودمر أنظمة دفاع جوي نصبتها تركيا هناك.

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