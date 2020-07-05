السراج وباشاغا يتوجهان إلى مالطا في زيارة رسمية

يزور كل من رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، فائز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، دولة مالطة لمناقشة الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والهجرة غير الشرعية من ليبيا.

وتأتي الزيارة بعد يوم واحد فقط من لقاء السراج بوزير الدفاع التركي هولوسي أكار، الذي سافر بعد ذلك إلى مالطا في زيارة قصيرة للقاء إيفاريست بارتولو.

وخلال زيارته الرسمية لليبيا، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة ماضية في الوقوف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني؛ وفق ما يقتضيه القانون الدولي والعدل، مشددًا على أنه لا تراجع عن هذا الموقف،على حد تعبيره.