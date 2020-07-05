برلماني يبحث سبل حل أزمة نقص المياه في طبرق

اجتمع صباح اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب مفتاح عطية الشاعري، مع مدير محطة تحلية طبرق محمد رزق ابوبكر، ورئيس قسم الشؤون الإدارية ورئيس قسم الصيانة العامة المكلف فتح الله خليفة بورويص.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم بشأن الاجتماع الذي عُقد مع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، وما تحتاجه محطة طبرق من صيانة وتطوير بغية حلحلة أزمة المياه بالمدينة.

كما تناول الاجتماع تخريد محطة التحلية القديمة الموجودة بموقع محطة توليد الطاقة الكهربائية بطبرق وذلك لتنفيذ توسعة لمحطة تحلية طبرق عن طريق إضافة وحدات تحلية جديدة لحل أزمة نقص المياه.

وتم الاتفاق على إرسال التقارير الفنية واحتياجات المحطة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بناءاً على توصيات عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية.