مظاهرات شعبية حاشدة فى بنغازي لرفض التدخل التركي فى البلاد

نظم المئات من المواطنين في مدينة بنغازي، مظاهرات حاشدة،

اليوم الأحد، بساحة الكيش للتنديد بالتدخل التركي فى ليبيا

وكانت جماهير الشعب الليبي قد حددت في بنغازي والمنطقة الشرقية

اليوم الأحد موعدا للتظاهرة الشعبية الكبرى في ساحة الكيش للتنديد بالوجود التركي في

ليبيا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها ” لا حدود بحرية لنا مع تركيا ولا

لسرقة ثروات أجيالنا” و ” ترهونة درع ليبيا النابض” وذلك للتعبير

عن رفض الوجود التركي والمرتزقة فى مدينة ترهونة .

واتخذت الجماهير الليبية شعار “اطلع منها” في حملات

على مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز رغبتهم في التخلص من الاحتلال التركي .

وبدأت تلك الحملات في حشد الجماهير لهذه المظاهرة في ظل حالة

الغضب الشعبي العارم من التدخلات التركية في الشأن الليبي والخوف من تأثيراتها المستقبلية

على الأوضاع في البلاد.

وأكد الليبيون في حملاتهم

على مواقع التواصل الاجتماعي أن الخلافات بينهم يمكن حلها بعيدا عن التدخلات التركية

